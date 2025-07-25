Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі із журналістами.

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Що сказав Зеленський про звільнення цивільних з полону Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна дуже довго йшла до питання звільнення наших цивільних громадян з російського полону.

Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні та журналісти. Ми почали працювати над списками,

– сказав президент.

Глава держави підкреслив, що Україна не може обмінювати цивільних. Адже цю категорію громадян окупанти повинні просто відпускати.

"Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку", – заявив український лідер.

До слова, Володимир Зеленський також раніше анонсував, що Україна готує новий обмін полоненими. З російською стороною в Туреччині було домовлено про повернення 1 200 українських захисників.