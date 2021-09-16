Украинцы погибли в ДТП в Польше: фото с места смертельного столкновения

16 сентября 2021 , 14:32
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Источник:

Dziennik Lodzi

В Польше произошла жуткая авария, в которой погибли четыре человека, из них двое – украинцы. Трагедия произошла в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства.

Авария произошла после обеда: на автодороге №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man.

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Погибли мужчины, ехавшие в микроатобусе

На месте аварии погибли 39-летний украинец и двое поляков – в возрасте 38 и 39 лет. Все они ехали в микроавтобусе.

Продолжаются экспертизы

Через несколько часов в больнице скончался еще один украинский гражданин, ему было 37 лет. Пока продолжается следствие, которое установит обстоятельства аварии. Также назначили ряд экспертиз. После аварии участок дороги был некоторое время заблокирован.

К вниманию! По предварительной информации, водитель грузовика на момент ДТП был трезвым, его тоже доставили в больницу. Также травмы получил и пассажир Man.

Смотрите фото с места аварии / Фото из польских СМИ:

Коротко о трагических случаях с украинцами в Польше:

  • 14 сентября в Польше украинца сбил поезд. Оказавшегося у путей 22-летнего мужчину задело, его госпитализировали.
  • За неделю до этого на польской территории попал в ДТП автобус с украинцами. Семь человек доставили в больницу.
  • В начале августа в Польше погиб 24-летний украинец. Парень из Львовщины потерял жизнь во время пожара.
Автор: Ірина Пундор