Украинцы погибли в ДТП в Польше: фото с места смертельного столкновения

В Польше произошла жуткая авария, в которой погибли четыре человека, из них двое – украинцы. Трагедия произошла в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства.

Авария произошла после обеда: на автодороге №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man.

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Погибли мужчины, ехавшие в микроатобусе

На месте аварии погибли 39-летний украинец и двое поляков – в возрасте 38 и 39 лет. Все они ехали в микроавтобусе.

Продолжаются экспертизы

Через несколько часов в больнице скончался еще один украинский гражданин, ему было 37 лет. Пока продолжается следствие, которое установит обстоятельства аварии. Также назначили ряд экспертиз. После аварии участок дороги был некоторое время заблокирован.

По предварительной информации, водитель грузовика на момент ДТП был трезвым, его тоже доставили в больницу. Также травмы получил и пассажир Man.

Смотрите фото с места аварии / Фото из польских СМИ:

Коротко о трагических случаях с украинцами в Польше: