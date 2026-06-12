Украинцы получают письма с «графиками отключений»: в ЦПД предупредили о новом виде мошенничества

Украинцы начали массово получать поддельные письма от имени «Укрэнерго» с якобы «графиками отключений электроэнергии» и «квитанциями на оплату».

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

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В чем заключается суть мошеннической схемы?

В ЦПД рассказали, что злоумышленники маскируют письма под официальный электронный адрес компании (office@ua.energy) и предлагают скачать «документ», который на самом деле содержит вредоносное программное обеспечение.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что компания не рассылает графики отключений или платежные документы по электронной почте.

Специалисты компании по кибербезопасности также предупреждают, что эта мошенническая рассылка осуществляется с территории России с целью похищения паролей и банковских данных, а также получения доступа к устройствам украинцев,

– говорится в сообщении.

В случае получения таких сообщений украинцев призывают ни в коем случае не переходить по ссылкам, не загружать файлы и сразу удалять эти письма.

Важно! Актуальная информация о возможных ограничениях электроснабжения публикуется исключительно на официальных страницах Укрэнерго в Facebook и Telegram,, а графики отключений по конкретным адресам размещаются на ресурсах облэнерго соответствующего региона.

К слову, на сайте, граждане также сообщают о фейковых письмах от НБУ. Злоумышленники действуют по аналогичной схеме: они побуждают потенциальную жертву перейти по ссылке,, после чего человеку предлагают скачать архив с перечнем документов.

По словам пресс-службы НБУ, вредоносное программное обеспечение, которое загрузится на компьютер, предоставит мошенникам удаленный доступ к устройству.