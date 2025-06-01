В Румынии автобус с десятками украинцев влетел в микроавтобус: есть пострадавшие и жертва

Автобус с украинцами в понедельник, 30 июня, попал в ДТП в Румынии. Он въехал в микроавтобус, из-за чего погибла женщина.

Всего в обоих транспортных средствах находились почти 70 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Смотрите также В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами, среди них были дети

Что известно о ДТП с украинцами в Румынии

В автобусе находились 60 граждан Украины, в частности 21 ребенок. В микроавтобусе были 5 человек.

ДТП произошло на трассе DN2 в румынском городе Бакэу.

Известно, что автобус врезался в микроавтобус, который был припаркован на обочине дороги.

4 пассажира из микроавтобуса были травмированы и госпитализированы с серьезными травмами.

Авария в Румынии: смотрите видео

Еще 1 человека из автобуса также доставили в больницу. Кроме того, 2 детям оказали помощь на месте.

К сожалению, погибла 29-летняя женщина, которая находилась в микроавтобусе.

В полиции добавили, что автобусом управлял 40-летний мужчина. Алкотест был отрицательным.

Отмечается, что он не был гражданином Румынии.