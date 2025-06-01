В Румынии автобус с десятками украинцев влетел в микроавтобус: есть пострадавшие и жертва
- В Румынии автобус с 60 украинцами въехал в микроавтобус.
- Погибла 29-летняя женщина из микроавтобуса.
Автобус с украинцами в понедельник, 30 июня, попал в ДТП в Румынии. Он въехал в микроавтобус, из-за чего погибла женщина.
Всего в обоих транспортных средствах находились почти 70 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.
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Что известно о ДТП с украинцами в Румынии
В автобусе находились 60 граждан Украины, в частности 21 ребенок. В микроавтобусе были 5 человек.
ДТП произошло на трассе DN2 в румынском городе Бакэу.
Известно, что автобус врезался в микроавтобус, который был припаркован на обочине дороги.
4 пассажира из микроавтобуса были травмированы и госпитализированы с серьезными травмами.
Авария в Румынии: смотрите видео
Еще 1 человека из автобуса также доставили в больницу. Кроме того, 2 детям оказали помощь на месте.
К сожалению, погибла 29-летняя женщина, которая находилась в микроавтобусе.
В полиции добавили, что автобусом управлял 40-летний мужчина. Алкотест был отрицательным.
Отмечается, что он не был гражданином Румынии.