Группа украинцев пыталась незаконно пересечь границу и заблудилась в Карпатах: двое умерли

На днях в Карпатах, в районе горы Поп Иван, исчезла группа из четырех мужчин. Им в помощь отправили группу украинских и румынских пограничников.

О том, что в зимних горах заблудились люди, стало известно после задержания 25 декабря румынскими пограничниками двух человек, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Именно они сообщили пограничникам отдела "Дилове" Мукачевского отряда об исчезновении четырех мужчин.

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Четверо мужчин пропали

После этой информации пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия. К ним, в частности, привлекли:

более 30 военнослужащих отдела пограничной службы "Дилове",

специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы ГСЧС Закарпатья,

вертолетную авиацию,

специалистов аэроразведки.

Первый день поисков результатов не дал, ведь поисковую операцию усложнял высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствовало использованию автомобильной техники.

Двое мужчин погибли

Уже вечером 27 декабря пограничники Румынии сообщили о задержании двух из четырех граждан, а также об обнаружении тела человека без признаков жизни. Для поисков последнего мужчины из группы потребовалось больше времени.

Более того, поскольку до места его вероятного пребывания со стороны Румынии было добраться невозможно, то пограничники приняли совместное решение о вхождении на румынскую территорию со стороны Украины. Спустя некоторое время поисков румынские пограничники сообщили, что нашли тело последнего мужчины.

Еще раз призываем воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман,

– отметили в Госпогранслужбе Украины.