Про те, що у зимових горах заблукали люди, стало відомо після затримання 25 грудня румунськими прикордонниками двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Саме вони повідомили прикордонникам відділу "Ділове" Мукачівського загону про зникнення чотирьох чоловіків.

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Четверо чоловіків пропали

Після цієї інформації прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи. До них, зокрема, долучили:

понад 30 військовослужбовців відділу прикордонної служби "Ділове",

фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи ДСНС Закарпаття,

вертолітну авіацію,

фахівців аеророзвідки.

Перший день пошуків результатів не дав, адже пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджала використанню автомобільної техніки.

Двоє чоловіків загинули

Уже ввечері 27 грудня прикордонники Румунії повідомили про затримання двох із чотирьох громадян, а також про виявлення тіла людини без ознак життя. Для пошуків останнього чоловіка з групи знадобилося більше часу.

Ба більше, оскільки до місця його ймовірного перебування зі сторони Румунії було дістатися неможливо, то прикордонники прийняли спільне рішення про захід на румунську територію зі сторони України. Через деякий час пошуків румунські прикордонники повідомили, що знайшли тіло останнього чоловіка.

Вкотре закликаємо утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман,

– наголосили в Держприкордонслужбі України.