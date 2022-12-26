Очень интересный феномен, – Маринович об инициативе украинцев праздновать Рождество 25 декабря

В этом году украинское общество без указаний церковных структур, а по собственной инициативе праздновало Рождество 25 декабря. Это очень интересный феномен.

Таким образом прихожане обеих церквей показывают, что ожидают соответствующего решения Синодов епископов относительно перехода. Такое мнение 24 каналу озвучил проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович.

Достойно внимания Религиовед объяснила, почему стоит праздновать Рождество 25 декабря

Формула перехода, спасающая душу

По его словам, в самом народе звучит формула, которая достаточно взвешена для времени перехода. А именно – дать право местным общинам решить, как в этот момент быть – праздновать по одному календарю или по другому.

Мне нравится этот вариант тем, что он не травмирует человеческую душу,

– заметил Маринович.

По его словам, есть разные ситуации. Так, есть люди, которые уже полностью перешли на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. В то же время есть те, кто своим праздником считает 7 января или те, кто еще колеблется относительно перехода.

Проректор Украинского католического университета добавил, что украинцы приветствовали решение обоих глав церквей – Блаженнейшего Святослава и Блаженнейшего Эпифания – о создании комиссии, которая рассмотрит этот вопрос. Он подчеркнул, что это важное решение.

Маринович о праздновании Рождества 25 декабря: смотрите видео

Впрочем, Рождество в этом году было немного лишено сакральности, ведь не во всех населенных пунктах проводились рождественские литургии. Церковное руководство подошло к этому вопросу достаточно осмотрительно, чтобы предотвратить определенные конфликты и расколы в церкви.

Маринович отметил важность разрешения общинам, которые хотят перейти на празднование Рождества по новому календарю, сделать это.

Не упустите Христос родился: Генштаб показал, как украинские воины празднуют Рождество

Украина может предложить решение всему миру

В то же время, переход на празднование Рождества по григорианскому календарю означает и перенос празднования других дат. Согласование всех этих сложных моментов должно стать задачей созданной комиссии.

Я ожидаю от нашей украинской комиссии даже большего, чем просто согласование украинского церковного календаря христианских праздников, потому что сегодня Украина должна предложить всему миру определенные решения,

– сказал проректор Украинского католического университета.

По его словам, в мире уже давно говорят, что переход на празднование Рождества 25 декабря уже давно как бы очевиден. В то же время специалисты также говорят, что Пасха по юлианскому календарю ближе к настоящему историческому событию, чем по григорианскому.

"Специалисты должны были бы сойтись к одному мнению и если бы получилось так, что на компромисс пошли две стороны, то это было бы прекрасным решением – ни одна сторона не чувствовала бы себя обиженной. Именно Украина имеет возможность проявить здесь определенную инициативу пойти вперед", – подытожил Маринович.