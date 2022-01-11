Украинцы продают в Россию элитные гробы "Патриот": стоимость достигает более 200 тысяч гривен

11 января 2022 , 09:32
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Источник:

"РБК-Украина"

Украинцы изготавливают для России гробы "Патриот" с символикой страны-агрессора. Стоят элитные гробы более 570 тысяч рублей (около 208 тысяч гривен).

Объявления о продаже элитных украинских гробов публикуют на российских сайтах. Там гробы позиционируют как элитный импортный товар.

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Модель "Патриот" с российской символикой, двукрышковая из ценных пород дерева. Производство: Украина,
– говорится в описании товара.

Элитные гробы изготавливают из таких пород:

  • сосна;
  • ольха розовая;
  • тополь;
  • десна.

Ручки гробов – на бронзовых креплениях. Также для отделки гробов используют сусальное золото.

Гробы "Патриот" продают в России / Скриншот "РБК-Украина"

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