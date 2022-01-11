Украинцы продают в Россию элитные гробы "Патриот": стоимость достигает более 200 тысяч гривен
11 января 2022 , 09:32Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Украинцы изготавливают для России гробы "Патриот" с символикой страны-агрессора. Стоят элитные гробы более 570 тысяч рублей (около 208 тысяч гривен).
Объявления о продаже элитных украинских гробов публикуют на российских сайтах. Там гробы позиционируют как элитный импортный товар.
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Модель "Патриот" с российской символикой, двукрышковая из ценных пород дерева. Производство: Украина,
– говорится в описании товара.
Элитные гробы изготавливают из таких пород:
- сосна;
- ольха розовая;
- тополь;
- десна.
Ручки гробов – на бронзовых креплениях. Также для отделки гробов используют сусальное золото.
Гробы "Патриот" продают в России / Скриншот "РБК-Украина"
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