Потеряли 77 килограммов: какие условия для украинцев в российском плену

Украинские пленники стремительно теряют вес в российском плену. Наибольший показатель – минус 77 килограммов за 5 месяцев.

Сейчас в плену находится 28 тысяч гражданских украинцев. Об этом заявил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции "Свобода или страх", сообщает 24 Канал.

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В каких условиях содержатся украинские пленные

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отмечает, что в российском плену для украинцев созданы очень тяжелые условия. Пленные не получают полноценного питания, поэтому стремительно теряют вес. По словам одного из военных, захватчики кормили их чем-то похожим на закрашенную воду. Известно, что менее чем за полгода наибольшая потеря веса украинского пленника составляет 77 килограммов.

Самая крупная, официально зафиксированная потеря веса человека за 5 месяцев российского плена – 77 килограммов,

– сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека также отметил, что у Украины нет возможности установить местонахождение и точное количество пленных. А оккупанты запрещают им даже писать письма.

К тому же, в российской неволе находятся пожилые люди, но об их состоянии также ничего неизвестно.

"Отдельный список из этих 28 тысяч - это 2 тысячи граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев старше 80 – 85 лет. И в который раз мы ничего не можем с этим сделать", – отмечает Дмитрий Лубинец.

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