Нині в російському полоні перебуває 28 тисяч цивільних українців. Про це заявив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець на міжнародній конференції "Свобода або страх", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Суцільне знущання з людини, – авторка розслідування розповіла про тортури в Оленівці

В яких умовах утримуються українські полонені

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець наголошує, що в російському полоні для українців створені вкрай важкі умови. Полонені не отримують повноцінного харчування, тож стрімко втрачають вагу. За словами одного з військового, загарбники годували їх чимось схожим на зафарбовану воду. Відомо, що менше ніж за пів року найбільша втрата ваги українського бранця складає 77 кілограмів.

Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів,

– повідомив Лубінець.

Уповноважений з прав людини також зазначив, що Україна не має можливості встановити місце знаходження та точну кількість полонених. А окупанти забороняють їм навіть писати листи.

До того ж, у російській неволі знаходяться люди похилого віку, але про їхній стан також нічого невідомо.

"Окремий список з-поміж цих 28 тисяч – це 2 тисячі громадян України, вік яких складає більш ніж 65 років. Є випадки, коли в полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови українців, які старше 80 – 85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", – наголошує Дмитро Лубінець.

Скільки українців повернулось додому з російського полону