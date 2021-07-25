Украинцы смогут получить гарантию на товар в электронном виде: закон вступил в силу
Источник:"Голос Украины"
В Украине 25 июля вступил в силу закон, который позволяет потребителям получить электронную гарантию или другие документы на приобретенный товар. Это значительно облегчит жизнь покупателям, ведь теперь не нужно будет хранить все бумажные чеки и бояться потерять их.
Соответствующий закон накануне обнародовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".
Важно Гарантия и чек в электронном виде: Рада приняла соответствующий закон
Что предусматривает закон
Так, согласно закону, потребитель может получить доступ к паспорту или любому другому документу, прилагаемому к товару, в электронном виде на официальном сайте производителя. Это касается и гарантийного письма, которое покупатель получает при покупке.
В то же время по просьбе потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.
Преимущества нововведений
Ожидается, что соответствующие обновления в законодательстве помогут украинским потребителям избежать хранения эксплуатационных документов в бумажном виде. Кроме того, недобросовестные продавцы не смогут предоставлять потребителям поддельные эксплуатационные документы в бумажном виде