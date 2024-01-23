Украинцы в течение недели сообщали правоохранителям о вероятном пребывании Гринкевича, – Сапьян

Сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману накануне избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог более чем в 500 миллионов гривен. В ГБР рассказали, как удалось задержать подозреваемого в Одессе.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире "Свобода. Ранок", что Роман Гринкевич не мог не знать, что он находится в розыске, пишет 24 Канал.

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Что известно о задержании Романа Гринкевича

Татьяна Сапьян рассказала, что ситуация получила огласку и Роман Гринкевич не мог не знать, что ему также объявили о подозрении в мошенничестве и создании и участии в преступной организации. Именно поэтому ГБР обращалось к людям с просьбой сообщить, где он находится, если они заметят подозреваемого.

Его удалось найти в Одессе, соответственно он был максимально без мобильной связи, потому что путем мобильной связи также можно понять, где именно находится человек,

– объяснила советник ГБР.

По ее словам, украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича. Однако Татьяна Сапьян заверила, что нашли его именно следователи ГБР.

"Мы благодарим неравнодушных украинцев, которые звонили по телефону или писали в правоохранительные органы, сообщая, что человек, похожий на львовского бизнесмена, был замечен в том или ином месте. Но, стоит отметить, что именно благодаря работе следственно-оперативной группы удалось его выявить. Как это уже было сделано – возможно, когда-то оперативники и следователи раскроют эти секреты. Но у каждой профессии должны быть свои тайны", – заверила Сапьян.

Есть ли доказательства, что Гринкевич пытался уехать за границу

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований заявила, что Роман Гринкевич в Одессе пытался договориться о выезде за границу. По ее словам, куда именно, точно неизвестно.

Такой информацией (куда именно планировал уехать Гринкевич – 24 Канал) я не владею. Но, я думаю, что из Одесского региона есть несколько вариантов, чтобы пересечь (границу – 24 Канал). К примеру, Румыния, возьмем один из вариантов таких. Я думаю, что, чтобы покинуть территорию Украины, а в какую именно страну, это было уже для него неважно,

– заверила Татьяна Сапьян.

Она добавила, что не имеет информации о людях, которые могли помогать Роману Гринкевичу скрываться.

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