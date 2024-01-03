"Слишком розовая картина войны": украинцы устали от телемарафона, – NYT

Известное американское издание утверждает, что значительная часть украинских граждан перестала узнавать новости с помощью телемарафона "Единые новости". Оно подчеркивает, что зрительская аудитория и доверие в последнее время резко упали.

Ранее КМИС обнародовал данные о том, что уровень доверия к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. По состоянию на декабрь 2023 года показатель уменьшился до 43%.

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Украинцы устали от телемарафона

С первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинцы смогли оперативно узнавать актуальные новости с помощью круглосуточного телемарафона.

В телемарафоне демонстрировали кадры украинских танков, подрывающих российские позиции, медиков, работающих вблизи линии фронта, и политических лидеров, собирающих поддержку за границей.

Телемарафон "Единые новости" стал главным инструментом информационной войны в Украине, и регулярно выступающие в ней чиновники высоко оценивают его роль в противодействии российской дезинформации и поддержке боевого духа. Но после почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона,

– отметили в The New York Times.

Американское издание отмечает, что зрительская аудитория и доверие к телемарафону резко упали. В то же время многие зрители проводят свое время за просмотром популярных развлекательных программ.

По информации NYT, зрители жалуются, что телемарафон часто рисует слишком розовую картину войны, скрывая тревожные события на фронте и уменьшение поддержки Украины со стороны Запада. В частности, украинцев возмущает то, что "Единые новости" так сказать "не готовят граждан к продолжительной войне".

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