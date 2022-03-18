Украинцы уже могут зарегистрировать авто, привезенное из-за границы

18 марта 2022 , 14:04
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Источник:

МВД

Автомобили, ввозимые из-за границы, теперь можно зарегистрировать. Услуга доступна с 18 марта.

Зарегистрировать заграничный автомобиль можно в сервисном центре МВД. График центра можно просмотреть по ссылке.

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Что нужно для регистрации авто

Обратитесь в сервисный центр МВД со следующими документами:

  • паспорт;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения авто;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия;
  • авто.

Обратите внимание, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд.

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Автор: Марта Кушка