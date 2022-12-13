Не брезговали и насилием: супруги из Херсона рассказали о допросах российскими солдатами

Село Любимовка в Херсонской области находилось под российской оккупацией почти 7 месяцев. За это время солдаты допрашивали и пытали местных жителей.

Об ужасах, происходивших на тогда временно оккупированных территориях рассказали пожилые супруги. Иван Иванович и Марина Петровна оказались в плену россиян, когда родную деревню оккупировали.

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Что происходило в плену

По словам женщины, сначала захватчики "перевернули" их дом в поисках телефона. Поводом служил донос, что супруги якобы имели информацию о российском авианалете и передавали данные об оккупационных войсках.

После этого их задержали, натянули на головы кофты, чтобы давить на психику и чтобы пара не разглядела дороги, и повезли в местную школу. Уже в помещении образовательного учреждения людей поставили на колени и загнали в яму, которую вырыли прямо под полом. Сидеть там можно было разве что на камнях.

Также оккупанты ожидаемо прибегали и к насилию. При этом если на женщину давили только морально, то пожилого мужчину избивали. А также – обвиняли украинцев в том, что именно из-за них началась война, а не из-за больных амбиций Путина и не менее больного российского населения.

Отношение оккупантов было разным

Марина Петровна рассказала, что через 4 часа пребывания под полом она стала жаловаться, что ей не хватает воздуха. Более того, женщина начала терять сознание.

Я говорю мужу: еще полчаса — и я умру,

– рассказала она.

Чтобы помочь, оккупанты достали ее из ямы и стали приводить в сознание, а также позвали врача. Тогда один из них заговорил по-украински и признался в том, что он — сумчанин. А также подчеркнул, что цель пленных – выжить, ведь они "ничем себе не помогут, если умрут".

Также супруги рассказали, что оккупанты были настроены к ним по-разному: некоторые из них защищали пенсионеров, а другой уверял, что пожилую пару нужно расстрелять. Ведь "из-за таких, как ты, гибнут наши люди". Марина Петровна была уверена, что их поведут на расстрел и просила отдать их тела после этого ее сестре.

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