Не брезговали и насилием: супруги из Херсона рассказали о допросах российскими солдатами
Источник:Украинский Свидетель
Село Любимовка в Херсонской области находилось под российской оккупацией почти 7 месяцев. За это время солдаты допрашивали и пытали местных жителей.
Об ужасах, происходивших на тогда временно оккупированных территориях рассказали пожилые супруги. Иван Иванович и Марина Петровна оказались в плену россиян, когда родную деревню оккупировали.
К теме Держали 9 дней в морском контейнере, – Федоров рассказал, как россияне издеваются над украинцами
Что происходило в плену
По словам женщины, сначала захватчики "перевернули" их дом в поисках телефона. Поводом служил донос, что супруги якобы имели информацию о российском авианалете и передавали данные об оккупационных войсках.
После этого их задержали, натянули на головы кофты, чтобы давить на психику и чтобы пара не разглядела дороги, и повезли в местную школу. Уже в помещении образовательного учреждения людей поставили на колени и загнали в яму, которую вырыли прямо под полом. Сидеть там можно было разве что на камнях.
Также оккупанты ожидаемо прибегали и к насилию. При этом если на женщину давили только морально, то пожилого мужчину избивали. А также – обвиняли украинцев в том, что именно из-за них началась война, а не из-за больных амбиций Путина и не менее больного российского населения.
Отношение оккупантов было разным
Марина Петровна рассказала, что через 4 часа пребывания под полом она стала жаловаться, что ей не хватает воздуха. Более того, женщина начала терять сознание.
Я говорю мужу: еще полчаса — и я умру,
– рассказала она.
Чтобы помочь, оккупанты достали ее из ямы и стали приводить в сознание, а также позвали врача. Тогда один из них заговорил по-украински и признался в том, что он — сумчанин. А также подчеркнул, что цель пленных – выжить, ведь они "ничем себе не помогут, если умрут".
Также супруги рассказали, что оккупанты были настроены к ним по-разному: некоторые из них защищали пенсионеров, а другой уверял, что пожилую пару нужно расстрелять. Ведь "из-за таких, как ты, гибнут наши люди". Марина Петровна была уверена, что их поведут на расстрел и просила отдать их тела после этого ее сестре.
Пожилые супруги рассказали о допросах россиянами: видео
Украинцы в плену россиян: последние новости
- Украинцы, возвращающиеся из плена, рассказывают об ужасах, творящихся в плену оккупантов. Так, недавно волонтер Роман Баклажов рассказал о 54 сутках содержания в СИЗО, где его пытали. Кроме физического насилия, россияне оказывали и психологическое: морили голодом, заставляли кричать "слава Путину и Шойгу" и петь гимн России.
- Медик Виктория Обедина, находившаяся в российском плену 165 дней, рассказала, что россияне разлучили ее с дочерью. В плену оккупанты женщину допрашивали и заставили дать так называемое "интервью" российским СМИ. И если она во время съемки говорила не по тексту – они останавливали ее, били по ребрам и продолжали дальше снимать.
- Жена защитника Мариуполя Оксана Дубик рассказала, что ее муж, все еще находящийся в плену, похудел до 52 килограммов и имеет перелом ноги. В последний раз между парой была связь 28 февраля, поэтому в каком состоянии мужчина сейчас – она не знает.