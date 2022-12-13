Про жахіття, які відбувалися на тоді тимчасово окупованих територіях розповіло літне подружжя. Іван Іванович та Марина Петрівна опинилися в полоні росіян, коли рідне село окупували.

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Що відбувалося у полоні

За словами жінки, спершу загарбники "перевернули" їхню оселю у пошуках телефону. Приводом слугував донос, що подружжя буцімто мало інформацію про російський авіаналіт та передавало дані щодо окупаційних військ.

Після цього їх затримали, натягнули на голови кофти, щоб тиснути на психіку та щоб пара не розгледіла дороги, та повезли в місцеву школу. Уже в приміщенні освітнього закладу людей поставили навколішки та загнали в яму, яку вирили прямо під підлогою. Сидіти там можна було хіба на камінні.

Також окупанти очікувано вдавалися й до насилля. При цьому якщо на жінку тиснули лише морально, то літнього чоловіка били. А також – звинувачували українців у тому, що саме через них розпочалася війна, а не через хворі амбіції Путіна та не менш хворе російське населення.

Ставлення окупантів було різним

Марина Петрівна розповіла, що через 4 години перебування під підлогою вона почала жалітись на те, що їй не вистачає повітря. Ба більше, жінка почала втрачати свідомість.

Я кажу до чоловіка: ще пів години — і я помру,

– розповіла вона.

Щоб допомогти, окупанти дістали її з ями та стали приводити до тями, і навіть покликали лікаря. Тоді один з них заговорив українською і зізнався в тому, що він — сумчанин. А також підкреслив, що ціль полонених – вижити, адже вони "нічим собі не допоможуть, якщо помруть".

Також подружжя розповіло, що окупанти були налаштовані до них по-різному: деякі з них захищали пенсіонерів, а інший запевняв, що літню пару треба розстріляти. Адже "через таких, як ти, гинуть наші люди". Тож Марина Петрівна була впевнена, що їх поведуть на розстріл та просила віддати їхні тіла після цього її сестрі.

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