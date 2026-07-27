Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Новости.LIVE".

Сколько украинцев находятся в плену?

Дмитрий Лубинец пояснил, что в Украине ведут специальный реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который содержит отдельный раздел гражданских. В настоящее время в него внесено более 16 тысяч гражданских, которые могут содержаться в заложниках.

Лубинец пояснил, что международное право не предусматривает юридических механизмов увольнения гражданских.

В то же время, по его словам, Россия сознательно игнорирует положения Женевских конвенций, запрещающих захват гражданских в заложники.

Никакого ответа, что делать со страной, которая это сознательно создала систему фильтрационных лагерей, создала систему застенков для гражданских,

– сказал омбудсмен.

По его словам, в каждом большом населенном пункте действует военная комендатура с помещениями, где пытают украинцев.

Напомним, сложной остается ситуация с возвращением военнопленных. В частности, недавно Лубинец сообщал, что Украина уже передала России первый список из 1500 пропавших без вести военных для обработки.

По его словам, ответы от российской стороны поступают медленно, хотя переговоры продолжаются. Лубинец отметил, что Украина и дальше работает над следующими шагами, но процесс продвигается не так быстро, как хотелось бы.