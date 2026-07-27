Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Новини.LIVE".

Скільки українців перебувають у полоні?

Дмитро Лубінець пояснив, що в Україні ведуть спеціальний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який містить окремий розділ щодо цивільних. Наразі до нього внесено понад 16 тисяч цивільних, яких можуть тримати в заручниках.

Лубінець пояснив, що міжнародне право не передбачає юридичних механізмів звільнення цивільних.

Водночас, за його словами, Росія свідомо ігнорує положення Женевських конвенцій, які забороняють захоплення цивільних у заручники.

Жодної відповіді, що робити з країною, яка це робить свідомо, яка створила систему фільтраційних таборів, створила систему катівень для цивільних,

– сказав омбудсмен.

За його словами, у кожному великому населеному пункті діє військова комендатура з приміщеннями, де катують українців.

Нагадаємо, складною також залишається ситуація з поверненням військовополонених. Зокрема, нещодавно Лубінець повідомляв, що Україна вже передала Росії перший список із 1 500 зниклих безвісти військових для опрацювання.

За його словами, відповіді від російської сторони надходять повільно, хоча перемовини тривають. Лубінець зазначив, що Україна й надалі працює над наступними кроками, але процес просувається не так швидко, як хотілося б.