Об админмерах речь не идет, - Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы
Источник:Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины заявил, что в вопросе возвращения украинцев из-за рубежа речь может идти исключительно о стимулах. Вариант введения административных мер пока не рассматривается.
На заседании правительства Денис Шмыгаль рассказал, что стимулами для возвращения украинцев должны быть условия для жизни, возможности для самореализации и в целом улучшение ситуации с безопасностью.
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Какие шаги делает правительство
Министр объяснил, что нам созданием условий для украинцев работают конкретные программы внутри страны.
Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации. На это работают программы внутри страны. Такие как "еВідновлення", "еОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса,
– подчеркнул он.
Шмыгаль отметил, что правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.
На эти средства будут отремонтированы в частности жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры.
Дмитрий Кулеба призвал украинцев возвращаться из-за границы
Ранее глава Министерства иностранных дел призвал всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой. В то же время он заверил, что Украина уважает индивидуальный выбор каждого человека.
По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали 6 миллионов человек. Большинство из них – в страны Евросоюза.
Украина и Евросоюз обсуждают возвращение беженцев
- Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС написало, что Украина ведет исследовательские переговоры с официальными лицами ЕС. Обсуждение касается возвращения граждан, когда истечет срок директивы о временной защите в марте 2025 года.
- Сейчас Украина не посылала официального запроса по содействию возвращению беженцев, однако оказывала определенное давление по усилению будущих правил.
- Речь шла также о том, что в случае, если украинским беженцам позволят остаться до завершения войны, то Европейской комиссии могут поручить создать новую систему.
- Евростат имеет данные, что 18% украинских беженцев в Европе – это мужчины от 18 до 65 лет.