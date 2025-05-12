Пример Италии: как привлечь миллионы украинцев за рубежом для развития государства

Война разбросала нас по всему миру. Миллионы украинцев, спасаясь от российской агрессии, оказались за границей. По данным ООН, только с начала полномасштабного вторжения страну покинули более 5 миллионов граждан. А в целом, по оценкам Министерства национального единства Украины, за пределами страны сейчас проживает около 30 миллионов украинцев.

Эти люди – наш огромный потенциал. Они приобретают новый опыт, знания, навыки. И мы не можем позволить себе потерять этот ресурс. Вопрос лишь в том, как его привлечь. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Уроки истории: итальянский опыт

История знает примеры, когда страны, пережившие массовую эмиграцию, смогли использовать ее в свою пользу. Италия – один из таких примеров. В конце 19 – начале 20 века миллионы итальянцев искали лучшей судьбы в других странах. Правительство не могло остановить этот процесс, но смогло адаптироваться и использовать его для развития страны.

Как?

Денежные переводы: итальянцы присылали деньги домой, поддерживая экономику.

Торговые связи: они налаживали торговые связи, открывая итальянским товарам новые рынки.

Инвестиции: успешные эмигранты инвестировали в итальянские предприятия, создавая рабочие места.

Культурное влияние: они популяризировали итальянскую культуру, способствуя развитию туризма.

Украинский выбор: привлечь, а не вернуть

Нельзя силой вернуть 30 миллионов украинцев. Но можно предложить им участвовать в развитии Украины. Использовать их опыт, знания и связи.

Как?

Создать платформу для обмена опытом: объединить украинцев со всего мира, дать им возможность делиться знаниями, идеями, проектами.

Привлечь к восстановлению: предложить участие в проектах восстановления, консультации, экспертизу, финансовую поддержку.

Наладить торговые связи: помочь украинским предприятиям массово выйти на международные рынки.

Инвестировать в Украину: создать условия для прямых инвестиций в украинскую экономику.

Культурная дипломатия: системно рассказывать миру о нашей культуре, истории, традициях.

Задание со звездочкой для власти

Привлечь украинцев за рубежом – это не просто. Это "задача со звездочкой". Нужен эффективный механизм, который будет мотивировать их активно участвовать в жизни Украины. Но это – наш шанс. Шанс задействовать огромный ресурс для развития страны. Именно в этот момент, когда страна в этом очень нуждается.

Мы не можем вернуть прошлое. Но мы можем построить будущее. Вместе.