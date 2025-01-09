Украинцам, которые сейчас за границей, готовы предоставить работу в оборонных предприятиях и бронирование

В Министерстве национального единства не планируют принудительное возвращение украинцев из-за границы. Впрочем, будут побуждать к переезду в Украину, в частности через предоставление бронирования для некоторых специалистов.

Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов во время визита в Варшаву, передает корреспондентка 24 Канала.

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В Украине фиксируют дефицит специалистов в оборонных отраслях

В украинском правительстве признают, что доверие граждан Украины за рубежом к государственным учреждениям значительно снизилось.

Это проблема и нам надо работать над тем, чтобы это доверие вернуть,

– сказал Чернышов.

Министр отметил, что в правительстве знакомы с потенциальным отношением украинцев за рубежом, в частности мужчин, к мобилизации. Министерство национального единства предлагает бронировать тех украинцев, которые захотят вернуться домой и работать в определенных отраслях. По словам Чернышова, в Украине фиксируют дефицит специалистов, в частности в оборонных и промышленных отраслях.

"Большинство из них (специалистов – 24 канал) Украина готова бронировать от военной службы", – пояснил министр.

Именно для этого правительство планирует развернуть соответствующие центры вакансий, которые помогут найти работу в Украине или в стране пребывания. И тогда мужчины сами будут выбирать свой путь. Специалисты будут поощрять выбирать профессиональное развитие в Украине.

"Я уверен, что украинцы – мужчины к этому стремятся. Они хотят принести пользу. Если он (мужчина – 24 канал) не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как профессионала", – сказал Чернышов.

Принудительно возвращать украинцев из-за границы не будут

В конце концов, в правительстве отмечают – решение о возвращении в Украину каждый гражданин будет принимать самостоятельно. Сейчас планов о принудительном возвращении нет.

Решение о возвращении будет принимать лично украинец или украинка, которые сейчас находятся в Европе. И это будет исключительно решение граждан. В любом случае принуждения, или действий связанных с этим не будет,

– сказал министр.

В рамках своей деятельности министерство единства планирует запустить мобильное приложение "Unity App". В приложении гражданам планируют предоставлять онлайн-доступ к государственным и трансграничных услуг и обеспечить коммуникацию между гражданами, правительством и дипломатическими учреждениями. Кроме того, планируют создать и единый реестр украинцев за рубежом. Чернышов говорит, что данные не будут использоваться для мобилизации.

"Мобильное приложение – это потенциальный проект, это пока предложение и окончательное решение еще не принято. Проект не связан с вопросом регистрации в военной учетной системе. Этим занимаются другие институты", – объяснил Чернышов.