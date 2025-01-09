Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов під час візиту до Варшави, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також 18-річні юнаки за кордоном зможуть стати на облік, не приїжджаючи до України

В Україні фіксують дефіцит спеціалістів в оборонних галузях

В українському уряді визнають, що довіра громадян України за кордоном до державних установ значно знизилась.

Це є проблема і нам треба працювати над тим, аби цю довіру повернути,

– сказав Чернишов.

Міністр зазначив, що в уряді обізнані із потенційним ставленням українців за кордоном, зокрема чоловіків, до мобілізації. Міністерство національної єдності пропонує бронювати тих українців, які захочуть повернутися додому та працювати у певних галузях. За словами Чернишова, в Україні фіксують дефіцит спеціалістів, зокрема в оборонних та промислових галузях.

"Більшість з них (спеціалістів – 24 канал) Україна готова бронювати від військової служби", – пояснив міністр.

Саме для цього уряд планує розгорнути відповідні центри вакансій, які допоможуть знайти роботу в Україні чи в країні перебування. І тоді чоловіки самі обиратимуть свій шлях. Спеціалісти заохочуватимуть обирати професійний розвиток в Україні.

"Я впевнений, що українці – чоловіки цього прагнуть. Вони хочуть надати користь. Якщо він (чоловік – 24 канал) не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як професіонала", – сказав Чернишов.

Примусово повертати українців з-за кордону не будуть

Зрештою, в уряді наголошують – рішення про повернення до України кожен громадянин ухвалюватиме самостійно. Наразі планів про примусове повернення немає.

Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які зараз перебувають в Європі. І це буде виключно рішення громадян. В ніякому разі примусу, чи дій пов'язаних з цим не буде,

– сказав міністр.

В рамках своєї діяльності міністерство єдності планує запустити мобільний застосунок "Unity App". У додатку громадянам планують надавати онлайн-доступ до державних та транскордонних послуг та забезпечити комунікацію між громадянами, урядом та дипломатичними установами. Крім того, планують створити і єдиний реєстр українців за кордоном. Чернишов каже, що дані не будуть використовуватися для мобілізації.

"Мобільний застосунок – це потенційний проєкт, це поки пропозиція і остаточне рішення ще не ухвалене. Проєкт не пов'язаний із питанням реєстрації у військовій обліковій системі. Цим займаються інші інституції", – пояснив Чернишов.