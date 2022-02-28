Украинцы забросали вражескую технику коктейлями Молотова прямо из своего авто: видеофакт

Против российских захватчиков борются не только наши военные, но и гражданские. Смелые украинцы останавливают вражескую технику всеми возможными способами.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, как бесстрашные украинцы забросали технику оккупантов коктейлями Молотова. На кадрах видно, что пассажиры автомобиля "на ходу" попали в уязвимое место российского БТРа, вероятно, в шины.

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В итоге – бронетехника загорелась, а украинцы поехали дальше.

Смелые украинцы забросали вражескую технику коктейлями Молотова: смотрите видео (18+)

Как поджечь вражескую технику коктейлями Молотова

Ранее в Минобороны проинструктировали украинцев, куда нужно бросать коктейль Молотова. К примеру, у БТРов есть семь уязвимых мест. Целиться нужно в башню, люки, лобовые люки и шины.

Уязвимые места БТР-82А / Фото Минобороны

Как сделать коктейль Молотова

Сделать коктейль Молотова, который в Украине известен еще как Бандера-смузи, можно самостоятельно. Рекомендуем использовать для него бутылки с толстыми стенками стекла, например из-под шампанского или виски.

Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала

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