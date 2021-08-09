Грозы, град и мощный ветер – в Украине объявили штормовое предупреждение

9 августа 2021 , 14:48
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Источник:

ГСЧС

В Украине 10 августа прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. В юго-восточной части страны ожидают сильные грозы.

Штормовое предупреждение

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о граде и мощном ветре. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

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По данным Укргидрометцентра, 10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
 –  говорится в сообщении.

В то же время синоптики отметили, что в восточных, Сумской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Обратите внимание! В результате непогоды в воскресенье, 8 августа, без света остались 55 населенных пунктов.
  • Больше всего пострадала Полтавская область.

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Автор: Олег Васьків