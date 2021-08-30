В Украине 126 населенных пунктов – без света из-за непогоды

30 августа 2021 , 09:33
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Источник:

ГСЧС Украины

Непогода в Украине в ночь с 29 на 30 августа обесточила 126 населенных пунктов. Бригады облэнерго делают все возможное, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

В эпицентре непогоды оказались сразу 3 области: Киевская, Черниговская и Житомирская. Местные жители страдали от гроз и сильных ветров.

Заметьте Солнечно на Востоке и дождь в других регионах: прогноз погоды на 30 августа

  • На Киевщине без света осталось 88 населенных пунктов.
  • На Черниговщине непогода обесточила 34 населенных пункта.
  • На Житомирщине – 4 населенных пункта.

Непогода в Украине 29 августа: главное

  • Украину в воскресенье, 29 августа, накрыли грозы.
  • Больше всего пострадала Киевщина. Во второй половине дня там начались мощные ливни. Вода подтопила улицы и автомобили. Существенно пострадали улица Жилянская и проспект Победы. Спасатели объявили І уровень опасности.
  • Синоптики предупредили, что непогода продержится до конца суток и призвали людей оставаться дома.
  • Из-за сильного ливня в столице частично закрыли станцию метро "Героев Днепра". Речь идет о ее первом вестибюле. Впоследствии работу удалось восстановить.
Заметьте! В понедельник, 30 августа, синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей Украины. Солнечно будет только на Востоке и Юге, а также – в Крыму.
Автор: Мар'яна Бекало