В Украине 126 населенных пунктов – без света из-за непогоды

Непогода в Украине в ночь с 29 на 30 августа обесточила 126 населенных пунктов. Бригады облэнерго делают все возможное, чтобы оперативно восстановить электроснабжение.

В эпицентре непогоды оказались сразу 3 области: Киевская, Черниговская и Житомирская. Местные жители страдали от гроз и сильных ветров.

Заметьте Солнечно на Востоке и дождь в других регионах: прогноз погоды на 30 августа

На Киевщине без света осталось 88 населенных пунктов.

На Черниговщине непогода обесточила 34 населенных пункта.

На Житомирщине – 4 населенных пункта.

Непогода в Украине 29 августа: главное

Украину в воскресенье, 29 августа, накрыли грозы.

Больше всего пострадала Киевщина. Во второй половине дня там начались мощные ливни. Вода подтопила улицы и автомобили. Существенно пострадали улица Жилянская и проспект Победы. Спасатели объявили І уровень опасности.

Синоптики предупредили, что непогода продержится до конца суток и призвали людей оставаться дома.

Из-за сильного ливня в столице частично закрыли станцию метро "Героев Днепра". Речь идет о ее первом вестибюле. Впоследствии работу удалось восстановить.

В понедельник, 30 августа, синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей Украины. Солнечно будет только на Востоке и Юге, а также – в Крыму.