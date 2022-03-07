В Украине 211 школ либо повреждены, либо полностью разрушены, – Шкарлет

Российские захватчики продолжают циничные обстрелы украинских городов и сел. Оккупанты уничтожают здания, садики и школы.

Количество разрушенных оккупантами учебных заведений растет каждый день. Об этом около полуночи 7 марта сообщил в эфире государственного телеканала "Рада" Сергей Шкарлетт.

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На сегодняшний день 211 школ, часть из которых полностью разрушены, а есть и поврежденные, но таких объектов становится все больше,

– сказал министр образования.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину объявили двухнедельные каникулы.

Сколько украинских детей убила Россия

Российская агрессия унесла жизни 32 невинных детей, еще 70 – получили ранения.

Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Редакция канала 24 выражает глубокие соболезнования родственникам и близким тех, чью жизнь оборвала война. Оккупанты непременно заплатят за свои преступления!

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