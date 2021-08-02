Грозы, град и мощный ветер накроют Украину – синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине 3 августа прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и мощном ветре в 13 областях.

Штормовое предупреждение

В то же время метеорологи сообщают о граде и шквалах 15 – 20 метров в секунду. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).

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В южных, восточных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье 3 августа грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– отмечают синоптики.



Опасные погодные условия 3 августа / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Непогода в Украине: что известно

Во Львове вечером 1 августа бушевала непогода. Штормовой ветер повалил более 75 деревьев.

Одно из них упало на молодую пару – 20-летний парень и его 18-летняя девушка погибли.

Однако непогода пока не покинет Львовщину – синоптики прогнозируют ураган и 2 августа.