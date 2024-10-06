Подорожают паспорт и права: с 7 октября в Украине вырастет стоимость оформления документов

С понедельника, 7 октября, ГП "Документ" меняет тарифы на оформление документов. Новые цены установлены в частности на оформление паспортов, миграционных документов, обмен водительских удостоверений и другие услуги.

Об этом сообщает Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Отмечается, что меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины.

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Сколько будет стоить оформление документов

С 7 октября тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" составит:

Оформление гражданам Украины паспортных документов – 650 гривен

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 гривен

Обмен водительского удостоверения – 950 гривен

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 гривен

Проставление апостиля – 650 гривен

Специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме. Если у вас есть вопросы относительно сервисных услуг – напишите в личные сообщения на официальных страницах в Фейсбук и Инстаграм или позвоните в контактный центр,

– говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня Кабмин принял решение продлить действие паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом. Работу продлили еще на 6 месяцев.