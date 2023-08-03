В Украине производят бомбы с помощью 3D-принтеров: интересные детали от The Economist

Война России против Украины может считаться войной технологий. Одна из них – изготовление бомб на 3D-принтере, которые уже успешно освоили наши защитники.

Журналисты пообщались с энтузиастами и рассказали о деталях создания бомб с помощью 3D-принтера. Спойлер: название у этих бомб не оставит никого безразличным.

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Мощная альтернатива гранатам

Как отметили в издании, наши военные используют ручные гранаты. Впрочем, когда их бросают с дронов, результат может быть не столь впечатляющим, подчеркнул один из энтузиастов.

Леша, с которым общались журналисты, – киевский оружейник-любитель. Он заметил, что гранаты весят в основном 300 граммов. И у них просто недостаточная "убийственная сила". Итак, после взрыва оккупанты частенько "просто убегают".

Это натолкнулось на создание 3D-бомб. Их Леша со своими друзьями сотворил несколько месяцев назад. Речь идет о противопехотной бомбе, которая получила мину название "Зайка".

На 3D-принтере изготовляют корпус. После этого его отправляют, чтобы наполнить взрывчаткой и кусками стальной шрапнели. Леша заметил, что во время испытаний шрапнель резала деревянные доски, как масло.

Команда Леши еженедельно печатает пластиковые корпуса. для почти 1000 таких "конфетных бомб". Так они их называют в шутку. Но этого недостаточно. Военные говорят, что нужно хоть 1500 в день.

Другая группа любителей за последние 4 месяца изготовила более 30 тысяч таких "конфетных бомб". Их лидер, Сват, отметил, что темпы производства растут.

Обратите внимание, что многие снаряды поступают из-за границы. Янис Озолс – основатель латвийского отделения "Диких пчел". Это группа волонтеров-оружейников, которые помогают нам за пределами Украины. По его словам, с ноября 2022 года из Европы отправили не менее 65 тысяч бомбовых снарядов.

Такие боеприпасы дешевы

Понятно, что самодельная взрывчатка не является прямой заменой заводской. В то же время у нее есть ряд своих преимуществ. Прежде всего говорится о цене. Поделился цифрами Эмануэль Змудзинский, волонтер организации "Дикие пчелы" из Лодзи в Польше. По его словам, носовой конус, тело и хвостовой плавник для 27-сантиметровой модели "Большое яйцо" обходится в 3,5 евро. Значительно более дорогое взрывное содержание – около 1200 евро.

Следует понимать, что для изготовления "конфетных бомб" не нужно перенастраивать производственные линии. Кроме того, их можно изготавливать в разном размере. Это позволяет эффективнее использовать грузоподъемность каждой конкретной модели.

Интересно, что некоторые "конфетные бомбы" можно использовать против бронетехники. Для этого внутрь пичкают медь и алюминий. После детонации металлы превращаются в тонкую струю перегретой плазмы. Он способен пробить броню.