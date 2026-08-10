Пригреет до +33 градусов: когда в Украину может вернуться жара

В Украине заканчивается, вероятно, самый интенсивный период жары этого лета. Температура уже снизилась примерно на 10 – 12 градусов, но субтропическая жара еще может вернуться.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Вернется ли жара в ближайшее время?

Холодный атмосферный фронт снизил температуру воздуха после волны сильной жары. К тому же локально шли ливни.

По прогнозу синоптика, 11 августа ожидается самый теплый день ближайшего периода. В теплом секторе циклона Leonie окажется, в частности, Черкасская область. Теплый воздух будет поступать из южных широт.

В ночь на 12 августа центральные области, по данным Постриганя, пересечет северный атмосферный фронт. Значительных дождей он, скорее всего, не принесет, однако температура снова несколько снизится.

По предварительным прогнозным расчетам, субтропическое тепло еще вернется в конце второй декады августа,

– заявил синоптик.

Тогда температура воздуха в дневные часы может повыситься до +31…+33 градусов.

Напомним, локальные кратковременные дожди и грозы ожидаются 11 августа. Они пройдут только на западе и севере страны. На следующий день погода существенно не изменится, а температура воздуха снизится и не превысит +30 градусов.