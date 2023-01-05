В большинстве регионов – значительное похолодание: прогноз погоды в Украине на 6 января
Источник:Укргидрометцентр
В пятницу, 6 января, в Украине погода будет холодной и с большим количеством осадков. Синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде.
Также в отдельных регионах будет гололед на дорогах, поэтому водителям следует быть очень осторожными.
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Прогноз от Укргидрометцентра
В большинстве западных областей ожидают умеренные осадки. Температура воздуха будет составлять 0...-2 градуса. Ветер северо-западный и северный, 7 – 12 метров в секунду. На Востоке будет значительно теплее – +4…+6 градусов. Однако осадки там будут.
На Севере на дорогах кое-где гололедица. Даже днем столбики термометра покажут холодные -5...-3 градуса. Облачно, но сухо будет только на Черниговщине. В других северных регионах – снег и дождь. На Юге, уже традиционно, будет гораздо теплее – +5…+7 градусов. Однако там возможен небольшой дождь с переходом в мокрый снег.
В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь утром сменится на снег, который будет идти до середины дня. Воздух прогреется до 0...-2 градусов.
Погода в городах Украины
Киев – 0...-2
Ужгород – +5...+7
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – -5...-3
Суммы – -5...-3
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +4...+6
Луганск – +5...+7
Харьков – +2...+4