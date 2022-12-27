Температура станет меньше, однако осадки пройдут: прогноз погоды в Украине на 28 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 28 декабря, будет несколько прохладнее, чем в предыдущие дни. Однако на смену дождям придет сухая погода.
Прохладные +3...+5 градусов придут даже в Крым и на Закарпатье.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины солнце будет редко появляться из-за облаков, однако осадков не прогнозируется. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. На Востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь начнется до рассвета, но к середине дня должен прекратиться. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов
В большинстве областей на Севере погода будет пасмурной, но осадки синоптики не прогнозируют. Воздух прогреется до 0…+2 градусов. На юге будет несколько теплее – местами до +4...+6 градусов.
Погода в городах Украины на 28 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...+2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2