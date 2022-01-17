В Украине будет свирепствовать шквальный ветер: прогноз погоды на 17 января

Погода в Украине в понедельник, 17 января, будет чрезвычайно ветреной. Мощные порывы прогнозируют на Западе и Севере. Также во всех областях, кроме южных, будут осадки.

Очень ветрено будет ночью и днем в западных и северных областях. Здесь скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду.

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На Западе – оранжевый уровень опасности

Наиболее опасная ситуация – во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В этих регионах днем порывы будут достигать даже 25 – 30 метров в секунду. Уровень опасности – II – оранжевый.

Без осадков обойдется только в южных областях и в Крыму

Без осадков, говорят синоптики, будет только в южных областях и на полуострове Крым. Также именно на Юге будет и теплее всего, температура будет колебаться в пределах +2...+6.

В остальных областях – будет снежить, а Львовщине не избежать мокрого снега с сильным дождем. Значительных перепадов температуры не будет, в среднем в Украине столбики термометров остановятся на отметках -2...+3.

Погода в городах Украины 17 января

В Киеве 17 января будет падать мокрый снег – как и днем, так и ночью. Температура будет в пределах -1...+1.

Ужгород – 0... -2

Львов – 0... -2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – -1...+1

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0... -2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – 0... -2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Погода в городах Украины 17 января / Карта Укргидрометцентра