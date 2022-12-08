В Украине будет плотный туман и плохая видимость: прогноз погоды на 9 декабря
В пятницу, 9 декабря, погода будет пасмурной и с большим количеством осадков. Синоптики предупредили о сильном тумане и плохой видимости на дорогах. Поэтому в Украине объявили первый уровень опасности.
Теплее всего будет на Юге, во временно оккупированном Россией Крыму. Там столбики термометров покажут максимально +11 градусов.
Непроглядный туман и штормовой ветер: на Украину надвигается опасная погода
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко, 9 декабря местами возможен мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде в Украине будет достаточно тепло.
Температура воздуха в пятницу составит 0...+5 градусов. Теплее всего будет на Юге – +4...+9, а в Крыму даже до +14 градусов.
В Киеве 9 декабря местами будет небольшой мокрый снег, после обеда без существенных осадков. Ночью -1...-3 градуса, днем около 0.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе утром и днем будет держаться ясная погода, а вечером небо будет облачным. Местами возможны мокрый снег и дождь. Столбики термометра покажут +3...+5 градусов. На Востоке облачная погода продержится весь день. Температура воздуха будет составлять +1…+3 градуса.
На Севере небо будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют +2...+4 градуса. На Юге будет значительно теплее – +6...+8 градусов, а местами до +11 градусов.
В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Погода в городах Украины 9 декабря
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2..+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2..+4
Луцк – +2..+4
Ровно – +2..+4
Житомир – +2..+4
Винница – +2..+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4…+6
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – 0…+2