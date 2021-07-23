В Украине будут сносить хрущевки: "слуги" анонсировали законопроект

В Украине планируют сносить хрущевки, а также заниматься их реконструкцией. Министерство развития общин и территорий Украины разработало соответствующий законопроект.

С 2006 года в Украине ведут дискуссии о будущем хрущевок. Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

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Тогда же парламент принял закон о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда. Однако в нем нет механизма, как работать со старыми домами.

Что хотят изменить в законодательстве

Действующее законодательство предусматривает, что снос устаревшего жилья возможен с согласия 100% зарегистрированных жителей. По словам Шуляк, когда люди узнали о такой возможности, в каждую хрущевку, которая есть в Киеве, "были прописаны мама, папа, соседи".

Люди читают еще старый Жилищный кодекс и думают: "О, если мы будем прописаны, следовательно, на каждого человека по 20 метров плюс, и будет такой подарок от государства". Но вы же понимаете, что 100-процентное согласия всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно,

– сказала нардеп.

Поэтому Минрегион предлагает уменьшить этот барьер до 75% жителей.

Нужны усилия застройщиков

Чтобы решить проблему, нужны усилия застройщиков, жителей и власти. Однако Шуляк отметила, что для застройщиков – это бизнес, поэтому их нужно поощрить заниматься расселением хрущевок.

Политик говорит, что им следует предоставить от государства или города преференции. Например, платить меньше за землю, или получить какой-то большой земельный участок, или возможность подключиться к сетям по определенным тарифам.