Украине дадут батарею IRIS-T и две батареи NASAMS: Жданов объяснил, насколько это поможет

Украина получит от партнеров одну батарею IRIS-T и две NASAMS. Для эффективной противовоздушной обороны нам нужно по 1 батарее этих систем на каждый областной центр.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что при условии, если выставлять их в секторах, то по маршруту пролета ракеты такие системы способны их перехватывать.

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В Украине есть такая местность, по которой чаще всего пролетают ракеты и если ставить комплекс там – это существенно поможет,

– отмечает Жданов.

По его словам, переданное количество систем ПВО от партнеров сможет обеспечить критический минимум, но если это первый шаг – дальше просто нужно наращивать количество, количество батарей должно достигать десятков штук.

Карта ракетных атак безумных россиян 11 октября 2022 года

Могут ли с нами поделиться ПВО страны-партнеры

"Системы NASAMS на вооружении в 12 стран, не все из этих батарей несут боевое дежурство. Часть из них на хранении, если бы страны поделились с нами хотя бы третью – это решило бы нашу проблему", – резюмирует специалист.

Коротко о ракетных обстрелах Украины 11 октября

Утро 11 октября началось у украинцев как день перед тем – с долгой воздушной тревоги. Во время ее попадания были по 2 объекта энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал. 30% города находятся без света, также иногда возникли проблемы с водоснабжением.

В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома. В Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО.