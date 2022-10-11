Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що за умови, якщо виставляти їх у секторах, то по маршруту прольоту ракети, такі системи здатні їх перехоплювати.

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В Україні є така місцевість, по якій найчастіше пролітають ракети і якщо ставити комплекс там – це суттєво допоможе,

– зазначає Жданов.

За його словами, передана кількість систем ППО від партнерів зможе забезпечити критичний мінімум, але якщо це перший крок – далі просто потрібно нарощувати кількість, чисельність батарей повинна сягати десятків штук.

Карта ракетних атак божевільних росіян 11 жовтня 2022 року

Чи можуть з нами поділитись ППО країни-партнери

"Системи NASAMS на озброєнні у 12 країн, не всі з цих батарей несуть бойове чергування. Частина з них на зберіганні, якби країни поділились з нами бодай третиною – це б вирішило нашу проблему", – резюмує фахівець.

Коротко про ракетні обстріли України 11 жовтня

Ранок 11 жовтня почався в українців як і день перед тим – з довгої повітряної тривоги. Під час неї влучання були по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. 30% міста перебувають без світла, також подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

У Вінницькій області росіяни атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки. У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО.