Иностранцы платят тысячи долларов за экскурсию по "местам военных преступлений" в Украине, – СМИ

В Украине приобретает популярность так называемый "черный туризм". Ряд отечественных компаний предлагает иностранцам экскурсии в знаковые места войны, в частности в Ирпень и Харьков.

Как сообщают СМИ, около десяти украинских компаний привозят иностранцев из Европы в США, чтобы те воочию увидели последствия российской агрессии, передает 24 Канал.

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Бизнес на страданиях или история о памяти

Так, одной из фирм, которая предоставляет услуги военного туризма, является War Tours. В 2024 году она имела 30 иностранных клиентов, которых преимущественно возили по Киеву и его пригороду, показывая места убийств россиянами мирных жителей. Такое "путешествие" обычно обходилось от 150 до 250 евро.

Соучредитель компании Дмитрий Никифоров уверяет, что часть прибыли идет на нужды армии. Также он подчеркнул, что это эти туры организовывают прежде всего не ради денег, а ради памяти.

Менеджер другой туристической компании Capital Tours Kiev Светозар Моисеев также настаивает на "просветительском" назначении подобных путешествий. Они якобы служат предостережением от повторения подобного ужаса, который переживает Украина и по сей день.

Депутат горсовета в Ирпене Михайлина Скорик-Шкаровская рассказала, что большинство местных поддерживают подобные инциативы. Однако есть те, кто не понимает, зачем люди из-за границы приезжают, чтобы увидеть их горе.

Председатель Национального агентства развития туризма Марьяна Олеськив признала, что есть этические проблемы военного туризма. Сейчас ведомство готовит специальные учебные курсы для гидов.

Туристы, с которыми пообщались журналисты, говорят, что приезжают в Украину ради того, чтобы увидеть разрушения собственными глазами. 23-летний испанец Альберто Бласко Вентас признался, что совершил напряженное путешествие, чтобы почувствовать войну вблизи. В частности, он посетил сломанный мост в Ирпене, который взорвали в начале войны 2022, чтобы остановить российское наступление на столицу.

Другой турист Ник Тан из США в июле прилетел в Харьков, расположенного в 20 километрах от фронта и под постоянными обстрелами россиян.

Он сказал журналистам, что хотел увидеть Украину во время войны, потому что, мол, "наша жизнь на Западе слишком комфортная и легкая". По его словам, он даже хотел больше приблизиться к линии фронта, но его проводник этого не позволил.

К слову, ранее The Times писало, что в 2024 году стали популярны экскурсии по местам военных преступлений России. По данным издания, шестичасовая экскурсия уволенными Бучей, Ирпенем и Гостомелем в Киевской области стоила около 130 фунтов (около 6800 гривен).