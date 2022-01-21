В правительстве назвали первую область, которая вернется в красную зону
Источник:Олег Немчинов в телеграме
На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине в одной из областей ужесточают карантинные ограничения. Следовательно, в красную зону попало Прикарпатье.
Соответствующее решение приняли в четверг, 21 января, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
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Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области,
– отметил чиновник.
В Украине – вспышка коронавируса
Виктор Ляшко 20 января заявил, что количество случаев заражения свидетельствует о начале вспышки коронавируса в Украине. Министр здравоохранения уточнил, что эпицентр – западные области.
В то же время глава Минздрава указал, что самая сложная эпидситуация на Прикарпатье, а, кроме этого, негативная динамика наблюдается в:
- Черновицкой;
- Львовской;
- Тернопольской областях.
Общая ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели – 3 819 538 человек;
- выздоровели – 3 576 268 граждан;
- умерли – 98 993 пациента.