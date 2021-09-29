В Украине хотят изменить воинские звания в соответствии со стандартами НАТО

Правительство предложило изменить некоторые воинские звания в Украине. Это нужно, чтобы они соответствовали стандартам Североатлантического альянса.

Соответствующее решение правительства рассмотрели на заседании Кабинета Министров 29 сентября.

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В частности, говорится о специальных званиях младшего начальствующего состава службы гражданской защиты (СГЗ). Так, Кабмин предлагает изменить:

младший сержант и сержант СГЗ заменить на одно – сержант СГЗ;

старший сержант СГЗ и старшина СГЗ – мастер-сержанта СГЗ;

прапорщик СГЗ и старший прапорщик СГЗ – голевой мастер-сержант СГЗ.

Такие предложения были внесены в законопроект по совершенствованию законодательства по вопросам прохождения службы гражданской защиты, который согласовало правительство.

Насколько украинское войско соответствует стандартам НАТО

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что одним из важных направлений работы в ВСУ является переход на стандарты НАТО. В этом нашим Вооруженным силам помогают страны-партнеры, которые готовят украинских военных к ведению боевых действий по методикам Альянса.

Действительно, переход украинской армии к структурам НАТО – это один из важнейших элементов масштабных изменений, которые сегодня реализуются в ВСУ. Сегодня идет усовершенствование и организация взаимодействия и управления в создании этих вертикалей,

– заметил Наев.

Чтобы обеспечить совместимость с вооруженными силами НАТО в украинской армии привлекают иностранных инструкторов. Таким образом украинские подразделения делают соответствующими стандартам Альянса.