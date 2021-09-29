Відповідне рішення урядовці розглянули під час засідання Кабінету Міністрів 29 вересня. ВажливоЗа стандартами НАТО: на Львівщині тривають українсько-американські військові навчання Зокрема, мовитьсяпро спеціальні звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту (СЦЗ). Так, Кабмін пропонує привести змінити: молодший сержант і сержант СЦЗ замінити на одне — сержант СЦЗ; старший сержант СЦЗ та старшина СЦЗ – майстер-сержанта СЦЗ; прапорщикСЦЗ та старший прапорщик СЦЗ – головий майстер-сержант СЦЗ. Такі пропозиції були внесені в законопроєкт щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив уряд. Наскільки українське військо відповідає стандартам НАТО Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що одним з важливих напрямків роботи у ЗСУ є перехід на стандарти НАТО. У цьому нашим Збройним силам допомагають країни-партнери, які готуютьукраїнських військових до ведення бойових дій за методиками Альянсу. Дійсно, перехід українського війська до структур НАТО – це один із найважливіших елементів масштабних змін, які сьогодні реалізуються у ЗСУ. Сьогодні йде удосконалення та організація взаємодії та управління у створенні цих вертикалей, – зауважив Наєв. Аби забезпечити сумісність зі збройними силами НАТО, в українській армії залучають іноземних інструкторів. Таким чином українські підрозділи роблять відповідними до стандартів Альянсу. Зверніть увагу! Нещодавно в армії України заявили, що вже запровадили понад 300 стандартів НАТО. Здебільшого вони запрацювали у воєнній політиці, стратегічному плануванні, розвідці, бойових діях та операціях.