Однако на подписи у президента Владимира Зеленского находится законопроект об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Такой информацией с 24 Каналом поделился народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
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Когда в Украине снизят призывной возраст
Ранее граждане Украины, которым не исполнилось 28 лет, не могли быть принудительно мобилизованы, если до этого они не проходили срочную подготовку.
В мае 2023 года Верховная Рада проголосовала за уменьшение предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет.
Ожидается, что реализация закона нормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва путем взятия на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.
В настоящее время этот законопроект находится на подписи у Президента. Однако я пока не готов сказать, когда он будет подписан,
– объяснил Федор Вениславский.
Вениславский о снижении призывного возраста граждан Украины: смотреть видео
До сих пор на срочную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет. А также старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.
При этом на военный учет военнообязанных подлежат взятию граждане, достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Отсрочку от призыва можно получить по пяти категориям: по состоянию здоровья, через профессиональную деятельность, бронирование, по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием.
- В Верховной Раде предлагают изменения по отсрочке от мобилизации. Законопроект №10093 предусматривает добавление новых оснований для увольнения и отсрочки: усыновители детей; опекуны, попечители, приемные родители; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; беременные женщины.
- Кроме того, нардепы предлагают лишить права на отсрочку некоторых студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, старше 30 лет. Ведь в украинских вузах во второй раз на дневной форме учится немало мужчин старше 30 и даже более 40 лет.
- Остальные должностные лица добиваются, чтобы отсрочку от мобилизации предоставляли независимо от возраста мужчинам, получающим второе или третье образование. Речь идет о дефицитных специальностях, необходимых для восстановления экономики Украины. Их перечень при принятии документа будет определять Минздрав.