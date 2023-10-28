Однак на підписі у президента Володимира Зеленського знаходиться законопроєкт про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Такою інформацією з 24 Каналом поділився народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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Коли в Україні знизять призовний вік

Раніше громадяни України, яким не виповнилося 28 років, не могли бути примусово мобілізованими, якщо до цього вони не проходили строкову підготовку.

У травні 2023 року Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

Очікується, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Наразі цей законопроєкт перебуває на підписі у Президента. Однак я поки не готовий сказати, коли він буде підписаний,

– пояснив Федір Веніславський.

Веніславський про зниження призовного віку громадян України: дивитися відео

Донині на строкову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років. А також старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Зауважимо, при цьому на військовий облік військовозобов'язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

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