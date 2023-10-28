Однак на підписі у президента Володимира Зеленського знаходиться законопроєкт про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Такою інформацією з 24 Каналом поділився народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський.
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Коли в Україні знизять призовний вік
Раніше громадяни України, яким не виповнилося 28 років, не могли бути примусово мобілізованими, якщо до цього вони не проходили строкову підготовку.
У травні 2023 року Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.
Очікується, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.
Наразі цей законопроєкт перебуває на підписі у Президента. Однак я поки не готовий сказати, коли він буде підписаний,
– пояснив Федір Веніславський.
Веніславський про зниження призовного віку громадян України: дивитися відео
Донині на строкову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років. А також старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Зауважимо, при цьому на військовий облік військовозобов'язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Наразі відстрочку від призову можна отримати за п’ятьма категоріями: за станом здоров’я, через професійну діяльність, бронювання, за сімейними обставинами, для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням.
- У Верховній Раді пропонують зміни щодо відстрочки від мобілізації. Законопроєкт № 10093 передбачає додавання нових підстав для звільнення і відстрочки: усиновлювачі дітей; опікуни, піклувальники, прийомні батьки; жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною; вагітні жінки.
- Крім того, нардепи пропонують позбавити права на відстрочку деяких студентів, аспірантів та асистентів-стажерів, старших 30 років. Адже в українських вишах вдруге на денній формі навчається чимало чоловіків, яким понад 30 і навіть понад 40 років.
- Інші посадовці домагаються, щоб відстрочку від мобілізації надавали незалежно від віку чоловікам, які здобувають другу чи третю освіту. Мовиться про дефіцитні спеціальності, що потрібні для відбудови економіки України. Їхній перелік у разі ухвалення документа визначатиме МОЗ.