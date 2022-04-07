Необходимо убрать плату за роуминг, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, какие важные решения Украина обсуждает со странами-партнерами.

Денис Шмыгаль отметил, что миллионы украинцев до сих пор остаются в других странах.

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"Правительство совместно с нашими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь украинцам, которые выехали", – сообщил премьер-министр Украины.

Кроме того, он рассказал что сейчас обсуждают:

Необходимость убрать плату за роуминг,

социальные выплаты в действии,

развертывание украинского учебного процесса,

включение Украины в единое европейское платежное пространство.

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