Возможность искоренить коррумпированную олигархическую систему Украины исчерпывается. Об этом заявила правозащитная организация Freedom House в новом отчете.

Во многих странах на Востоке Европейского континента происходят антидемократические изменения. В частности анализируя ситуацию в Украине, Freedom House заявила о потере динамики реформ в государстве.

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Катер США зашел в Черное море

Катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба американского Шестого флота. Он будет сотрудничать с членами и партнерами Организации Североатлантического договора в регионе.

Справка. Hamilton является первым катером, который зашел в Черное море с 2008 года.

Ранее США и НАТО выражали обеспокоенность планами России заблокировать доступ для иностранных военных и государственных судов в районы Черного моря. В Госдепе назвали такие действия "очередной не провоцируемой эскалацией Москвы".

Реакция Аслунда на увольнение Коболева

Экономист и эксперт "Атлантического Совета" Андерс Аслунд назвал "возмутительным" увольнение Андрея Коболева с должности главы управления НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, после этого украинская власть не может заявлять о существовании корпоративного управления.

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Американские конгрессмены обсудят усилия Украины в борьбе с коррупцией

Усилия Украины в борьбе с коррупцией – будут одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита американских конгрессменов в Украину в августе 2021 года.

Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, республиканец Брайан Фитцпартик. Он заверил, что Вашингтон готов и в дальнейшем помогать Киеву в воплощении необходимых антикоррупционных реформ.

Выступление Джо Байдена

Президент США Джо Байден выступить с совместным сессией Конгресса. Там он будет отчитываться о 100 днях работы и первые достижения своей администрации. Главным пунктом речи должно стать объявление Байденом нового плана поддержки американских семей объемом в почти 2 триллиона долларов.

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