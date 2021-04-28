В Украине исчерпывается возможность искоренить коррупцию – Голос Америки
Возможность искоренить коррумпированную олигархическую систему Украины исчерпывается. Об этом заявила правозащитная организация Freedom House в новом отчете.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Во многих странах на Востоке Европейского континента происходят антидемократические изменения. В частности анализируя ситуацию в Украине, Freedom House заявила о потере динамики реформ в государстве.
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Катер США зашел в Черное море
Катер береговой охраны США Hamilton зашел в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба американского Шестого флота. Он будет сотрудничать с членами и партнерами Организации Североатлантического договора в регионе.
Ранее США и НАТО выражали обеспокоенность планами России заблокировать доступ для иностранных военных и государственных судов в районы Черного моря. В Госдепе назвали такие действия "очередной не провоцируемой эскалацией Москвы".
Реакция Аслунда на увольнение Коболева
Экономист и эксперт "Атлантического Совета" Андерс Аслунд назвал "возмутительным" увольнение Андрея Коболева с должности главы управления НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, после этого украинская власть не может заявлять о существовании корпоративного управления.
К теме Коболева освободили от должности главы "Нафтогаза": он об этом узнал из новостей
Американские конгрессмены обсудят усилия Украины в борьбе с коррупцией
Усилия Украины в борьбе с коррупцией – будут одной из тем, которые будут обсуждаться во время визита американских конгрессменов в Украину в августе 2021 года.
Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, республиканец Брайан Фитцпартик. Он заверил, что Вашингтон готов и в дальнейшем помогать Киеву в воплощении необходимых антикоррупционных реформ.
Выступление Джо Байдена
Президент США Джо Байден выступить с совместным сессией Конгресса. Там он будет отчитываться о 100 днях работы и первые достижения своей администрации. Главным пунктом речи должно стать объявление Байденом нового плана поддержки американских семей объемом в почти 2 триллиона долларов.
Полный выпуск программы "Голос Америки": смотрите видео
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