Нагода викорінити корумповану олігархічну систему України вичерпується. Про це заявила правозахисна організація Freedom House у новому звіті.

У багатьох країнах на Сході Європейського континенту відбуваються антидемократичні зміни. Зокрема аналізуючи ситуацію в Україні, Freedom House заявила про втрату динаміки реформ у державі.

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Катер США зайшов у Чорне море

Катер берегової охорони США Hamilton зайшов у Чорне море. Про це повідомила пресслужба американського Шостого флоту. Він співпрацюватиме з членами та партнерами Організації Північноатлантичного договору в регіоні.

Довідка. Hamilton є першим катером, який зайшов у Чорне море з 2008 року.

Раніше США та НАТО висловлювали занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря. У Держдепі назвали такі дії "черговою не провокованою ескалацією Москви".

Реакція Аслунда на звільнення Коболєва

Економіст і експерт "Атлантичної Ради" Андерс Аслунд назвав "обурливим" звільнення Андрія Коболєва з посади голови управління НАК "Нафтогаз Україна". За його словами, після цього українська влада не може заявляти про існування корпоративного управління.

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Американські конгресмени обговорять зусилля України у боротьбі з корупцією

Зусилля України у боротьбі з корупцією – будуть однією із тем, які обговорюватимуть під час візиту американських конгресменів в Україну у серпні 2021 року.

Про це розповів в інтерв'ю "Голосу Америки" співголова групи підтримки України у Конгресі, республіканець Браян Фітцпартік. Він запевнив, що Вашингтон готовий і надалі допомагати Києву у втіленні необхідних антикорупційних реформ.

Виступ Джо Байдена

Президент США Джо Байден має виступити зі спільною сесією Конгресу. Там він звітуватиме про 100 днів роботи і перші досягнення своєї адміністрації. Головним пунктом промови має стати оголошення Байденом нового плану підтримки американських родин обсягом на майже 2 трильйони доларів.

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