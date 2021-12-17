"Украине – летальное оружие, а Путина наказать": в Сенате США выступили в поддержку Киева

В США 10 членов Сената предложили принять резолюцию "в поддержку независимой и демократической Украины". Также в документе предлагается поддержать защиту Украины от дальнейшей российской военной агрессии.

Инициативу выдвинула сенатор Джин Шахин, которая является членом украинского кокуса в Сенате. К соответствующей резолюции побудило наращивание российских войск на границе с Украиной. Также документ инициировали из-за увеличения напряженности на фоне опасений военного вторжения России в Украину.

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Двухпартийная резолюция призвана стать ясным посланием в поддержку Украины и решительным осуждением усиления агрессии Путина,

– заявила Шахин.

Сенатор подчеркнула, что продолжающиеся агрессивное поведение России и провокации "только укрепляют решимость США поддерживать Украину и ее суверенитет".

США наблюдает

Соавтор проекта резолюции сенатор-республиканец из Техаса Джон Корбин твердо заявляет, что Путин должен знать: США наблюдает за ситуацией.

Путин должен знать, что Америка наблюдает за ситуацией. И демократы, и республиканцы согласны с тем, что эта агрессия должна прекратиться,

– сказал сенатор.

Он считает, что прекратить агрессию России можно, оказав летальную помощь для укрепления вооруженных сил Украины. Также необходимо подтверждать единство США с европейскими союзниками, а также привлечь Путина к ответственности за его бандитские действия.

Помощь США Украине

15 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год, предусматривающий, что Украина получит 300 миллионов долларов. За бюджет проголосовали после нескольких недель задержки, его должен подписать президент Джо Байден.

Также Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине. Кроме того, в нем говорится о наложении немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

Сенаторы США выступили за предоставление Украине оружия для сдерживания российской агрессии. Они также хотят признать Россию государством-спонсором терроризма. В Сенате США представили закон о гарантировании автономии Украины путем усиления ее обороны. Его наработали на фоне российской угрозы возле наших границ.

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