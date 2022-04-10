В Украине ликвидирован российский подполковник Хаметов, ранее воевавший в Сирии

Вооруженные Силы Украины ликвидировали четырех российских командиров. Среди убитых в Украине оккупантов оказался подполковник ВС РФ Динар Хаметов, воевавший в Сирии.

Военного преступника уже похоронили

О гибели Хаметова сообщают в российских соцсетях и СМИ. Также ликвидацию российского командира 9 апреля подтвердили украинские военные.

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Динара Хаметова 8 апреля похоронили под Казанью. В России военного преступника посмертно наградили орденом "Мужества".

Динар Хаметов / Фото росСМИ

Хаметов трижды воевал в Сирии

Ликвидированный подполковник Хаметов являлся командиром дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота.

Он трижды был в командировках в Сирии, где Россия вместе с диктатором Башаром Асадом тоже жестоко убивает мирных людей.

Каждая командировка Хаметова длилась полгода. В Украине террористу из России не удалось долго продержаться.

Хаметов стал четвертым старшим офицером из Республики Татарстан, ликвидированным ВСУ. Украинские защитники уничтожили трех подполковников и одного полковника.

Заметим, что по состоянию на утро 10 апреля в войне России против Украины уже погибли около 19 300 российских оккупантов. Соответствующие данные были приведены в Генштабе ВСУ.

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