Воєнного злочинця вже поховали

Про загибель Хаметов повідомляють у російських соцмережах та ЗМІ. Також ліквідацію російського командира 9-го квітня підтвердили українські військові.

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Динара Хаметова 8-го квітня поховали під Казанню. У Росії воєнного злочинця посмертно нагородили орденом "Мужності".



Дінар Хаметов / Фото росЗМІ

Хаметов тричі воював у Сирії

Ліквідований підполковник Хаметова був командиром дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту.

Він тричі був у відрядженнях у Сирії, де Росія разом з диктатором Башаром Асадом також жорстоко вбиває мирних людей.

Кожне відрядження Хаметова тривало пів року. В Україні терористу з Росії не вдалося протриматися довго.

Хаметов став четвертим старшим офіцером з Республіки Татарстан, якого ліквідували ЗСУ. Українські захисники знищили трьох підполковників та одного полковника.

Зауважимо, що станом на ранок 10-го квітня у війні Росії проти України вже загинуло близько 19 300 російських окупантів. Відповідні дані навели у Генштабі ЗСУ.

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