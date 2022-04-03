В Украине ликвидирован российский подполковник Виталий Слабцов

Подполковник российской армии Виталий Слабцов был ликвидирован в Украине.

Об этом вечером 3 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

Слабцов был заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Уссурийске.

Российские СМИ называют 43-летнего Слабцова "элитным десантником" и пишут, что он погиб 24 марта. 1 апреля его похоронили в закрытом гробу на кладбище в Рязани.

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